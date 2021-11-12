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В «Башмет-центре» состоится музыкальная мистерия «Дом Устинова»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:39

В «Башмет-центре» во второй раз состоится проект «Дом Устинова», придуманный музыкантом и продюсером Димой Устиновым. В его рамках пройдет 24-часовая вечеринка-мистерия, она запланирована на 20 и 21 ноября. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

По их словам, неоготический особняк на Большой Полянке превратится в место музыкальной депривации, идеальное для интровертов. Гостей мероприятия ждет антирейв и тотальная инсталляция.

Пространство Центра будет разделено на шесть залов. В них в течение 12 часов подряд будет разворачиваться музыкальная мистерия. Перформанс продлится с 11.00 до 23.00 в субботу и продолжится в это же время в воскресенье.

В нем примут участие около тринадцати музыкантов, которые будут взаимодействовать между собой. Среди них — сам Устинов, Оля Шурыгина, перкуссионисты Николай Льговский и Виктор Глазунов, кларнетист Андрей Бессонов и саксофонист Олег Маряхин.

Помимо них в «Доме Устинова» можно будет увидеть Сеттиму Такку, Андриеша Гандрабура, Илью Чистякова, Сергея Пушкина, Влада Добровольского, а также виолончелистку Алину Ануфриенко и пианистку Елену Федорову.

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