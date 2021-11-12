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В мире скоро появятся новые лекарства от COVID-19. Кто их производит и как они работают?

Денис Ламехов
Сегодня в 21:27

Журнал Nature, в котором публикуются результаты естественнонаучных исследований и ориентированные на широкую аудиторию научные статьи, выпустил материал о двух видах лекарства от COVID-19, которые скоро начнут использоваться в нескольких странах мира. «Афиша Daily» рассказывает о главном из текста, посвященного новым препаратам.

Что это за лекарства?

Средства, о которых говорится в материале, носят названия молнупиравир (molnupiravir, производится компанией Merck) и паксловид (paxlovid, производится Pfizer). Создатели первого заявляют, что по результатам исследований препарат снижает риск госпитализации на 50%, второго — на 89%.

Оба лекарства выпускаются в форме небольших капсул. Предыдущие варианты терапии были доступны только в больничных условиях, и их себестоимость была высокой. Новые препараты можно будет принимать дома, и они не дороги в производстве. «Для стран, где уровень вакцинации остается низким, это будет сродни подарку с небес», — говорит Чарлз Гор, руководитель Медицинского патентного пула. Эта организация работает при поддержке ООН и упрощает доступ к медицинским препаратам в странах с низким и средним уровнем дохода.

Насколько эффективны новые препараты?

Вместе со снижением риска госпитализации они потенциально могут снизить и риск смерти от коронавируса, если лечение начато оперативно. Однако издание признает, что информации, полученной после клинических тестов, пока недостаточно для однозначной оценки эффективности.

Исследователям еще предстоит проанализировать, как время начала лечения, а также возраст и этническая принадлежность влияют на эффективность — и в какой момент окно возможностей для терапии закрывается.

Также ученые будут устанавливать, влияет ли прием лекарств на передачу вируса и может ли он предотвратить его развитие у тех, кто контактировал с заболевшим. Если все же может, то сочетание из вакцины и антивирусного лечения может стать мощным фактором сдерживания вспышек заболевания, пишет Nature.

Безопасны ли они?

И Pfizer, и Merck заявляют, что испытуемые хорошо перенесли лечение, побочные эффекты были незначительными. Однако, вероятно, в определенных случаях препараты нельзя будет использовать — например, во время беременности.

Как они работают?

У лекарств разный механизм подавления вируса. Молнупиравир заставляет геном (то есть материал, необходимый для самовоспроизведения) вируса мутировать — мутаций становится так много, что он не может продолжать существование. Известно, что период лечения препаратом — пять дней.

Принцип действия другого средства, паксловида, в подавлении протеазы — белка, который необходим вирусу для того, чтобы размножаться. Помимо антивирусного компонента в лекарстве также содержится ритонавир — его применяют в терапии ВИЧ и СПИДа. Nature пишет, что его нельзя принимать вместе с сердечными препаратами, обезболивающими и средствами, подавляющими иммунную систему. Это сужает круг людей, которые могут воспользоваться паксловидом. Курс лечения также составляет несколько дней, пишет журнал.

Защитят ли средства от новых мутаций вируса?

В теории, пишет журнал, оба лекарства будут эффективны против известных штаммов, включая «Дельта»-вариант. Клинические испытания молнупиравира показали, что он работает против «Дельта» — и «Бета»-штаммов — последний впервые был выявлен в Южной Африке.

Может ли коронавирус стать устойчивым по отношению к таким лекарствам?

Резистентность к лекарственным средствам — расхожая проблема, говорит Nature, и это причина, по которой для лечения ВИЧ и СПИДа применяются сочетания различных препаратов. Пока и паксловид, и молнупиравир тестировались только сольно.

Кому будут доступны новые препараты?

Merck заключил договор с Медицинским патентным пулом на передачу лицензии для производства молнупиравира в странах с низким и средним уровнем дохода. Несколько компаний уже начали его производство. Pfizer находится в стадии переговоров.

Однако существует преграда. Для использования препаратов странам с более низким уровнем доходов потребуется большое количество тестов на коронавирус — в некоторых государствах существуют пробелы в покрытии тестами. Новые лекарства не должны прописываться тем, чьи симптомы напоминают коронавирус, но на деле это оказывается грипп, пишет Nature.

В странах с более низкими доходами средство от Merck будет стоить меньше, с более высокими — больше. Обеспеченные страны уже оформляют крупные заказы на препараты, утверждает издание, но не приводит конкретных данных.

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