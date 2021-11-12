В Центре Вознесенского откроется выставка художницы Ники Нееловой

В Центре Вознесенского с 1 декабря по 7 января пройдет выставка «[Ъ][Ы][Ь]» британской художницы Ники Нееловой, работающей в жанре скульптуры и пространственной инсталляции. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы события.

Выставка состоится при поддержке музея «Гараж». На ней художница представит свою самую известную серию скульптур «Lemniscate» из старых деревянных поручней, большую инсталляцию «Folded Studio» и настенные объекты «Lateral Cuts», имитирующие поперечные разрезы строительных конструкций.

Также в Центре Вознесенского можно будет увидеть работы, созданные специально для московской экспозиции. В них, как отмечает Неелова, «отражается хореография отсутствующего человеческого тела».