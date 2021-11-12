В Центре Вознесенского откроется выставка художницы Ники Нееловой

В Центре Вознесенского с 1 декабря по 7 января пройдет выставка «[Ъ][Ы][Ь]» британской художницы Ники Нееловой, работающей в жанре скульптуры и пространственной инсталляции. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы события.
Выставка состоится при поддержке музея «Гараж». На ней художница представит свою самую известную серию скульптур «Lemniscate» из старых деревянных поручней, большую инсталляцию «Folded Studio» и настенные объекты «Lateral Cuts», имитирующие поперечные разрезы строительных конструкций.
Также в Центре Вознесенского можно будет увидеть работы, созданные специально для московской экспозиции. В них, как отмечает Неелова, «отражается хореография отсутствующего человеческого тела».
«Название выставки — цитата из стихотворения „Тринадцать“ Льва Лосева. Поэт рифмует буквы Ъ, Ы и Ь, называемые в прошлом как „ерь“, „еры“ и „ерь“, со словом „зверь“. Сегодня в этом буквенном сочетании мы можем прочитать только звук Ы. Невозможность звукоизвлечения как будто опустошает эти знаки, и их форма выходит на первый план, напоминая о том, как они выглядят, а не читаются», — добавили организаторы.
Творчество Нееловой вдохновлено архитектурным окружением и теми элементами, которые служат посредниками между человеком и пространством. Художница трансформирует привычные объекты, позволяя им будто изобрести себя заново.
«Я использую вторичные материалы, потому что мир уже перенаселен объектами из‑за неэтичного производства. Кроме того, использование материалов в конце их жизненного цикла позволяет преодолевать временные рамки. Всегда нужно немного путешествовать во времени», — говорит она.
Ника Неелова родилась в Москве, но живет и работает в Лондоне. Она выпускница Королевской академии искусств в Гааге и Школы изящных искусств Slade в Лондоне. Ее персональные выставки проходили в Великобритании, Италии, Германии, Бельгии и Нидерландах.