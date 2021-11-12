Rakhim, Баста и Моргенштерн: «СберЗвук» составил рейтинг самых популярных российских рэперов года

«СберЗвук» составил рейтинг самых популярных рэперов и треков 2021 года ко дню рождения хип-хопа. Об этом «Афише Daily» рассказали представители сервиса.

Первое место по прослушиваниям заняла лиричная песня Miyagi & Andy Panda «Патрон». Клип на нее набрал более 4 млн просмотров за семь месяцев.

Второе место — трек Басты «Ты была права» о переосмыслении истории любви, третье — Branya и Macan «Пополам», четвертое — Моргенштерн «Cristal & МОEТ».

Пятое место разделил Rakhim с треком «Синий Lamborghini» и фит «На чилле», в котором приняли участие Джиган, Егор Крид, The Limba, Blago White, OG Buda, Тимати, Soda Luv и Гуф.

В десятку по прослушиваниям вошли фрешмен 10AGE с песней «Нету интереса», Егор Крид с треком «Pussy Boy», а также Sqwoz Bab и The First Station с хитом 2020 года «Ауф».