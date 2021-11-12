«Нет другого выхода»: туроператор «Музенидис Трэвел» объявил о прекращении работы

Российское подразделение греческого туроператора «Музенидис Трэвел» объявило об остановке деятельности всех пяти юридических лиц. Заявление опубликовано на официальном сайте компании.

«Сейчас мы не в состоянии продолжать нашу работу. Поэтому, каким бы трудным ни был этот шаг, вынуждены принять очень трудное решение. Мы официально заявляем о невозможности российских юридических лиц исполнить взятые на себя обязательства», — сказано в сообщении.

«Музенидис Трэвел» заявляет, что из‑за ряда внешних проблем команда не может продолжать работу. Среди них — коронавирус и проблемы с принимающей компанией в Греции. Туроператор также отмечает, что у российского подразделения не хватает средств, чтобы повторно оплатить все туры, деньги за которые уже переведены в Грецию.

Компания отметила, что не закроется до тех пор, пока не уладит все формальности с клиентами и не выплатит компенсации. В общей сумме российские юрлица застрахованы на 80,5 млн рублей в страховой компании «ТИТ».

В настоящее время «Музенидис Трэвел» готовит иск к греческому подразделению с целью возмещения нанесенного ущерба.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) оценила долги туроператора перед россиянами в 23 млн евро. Сумма включает в себя все направления и виды услуг, над которыми работало российское подразделение «Музенидис Трэвел».

27 марта 2021 года в возрасте 60 лет скончался основатель и президент холдинга Mouzenidis Group Борис Музенидис. 17 июня греческое подразделение «Музенидис Трэвел» приостановило прием туристов в стране до конца июля из‑за реорганизации, связанной с оценкой имущества, передачей наследства и сменой руководства. Позже компания объявила о процессе консолидации бизнеса.