Instagram предлагает блогерам до 35 тыс. долларов за публикацию роликов в Reels

Instagram запустил бонусную программу, по которой блогеры могут получить до 35 тыс. долларов за публикацию коротких видео в Reels. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на внутренние документы соцсети.

По информации TechCrunch, четкой системы выплаты бонусов пока нет. Инфлюэнсер с 50 тыс. подписчиков получил за свой ролик 1000 долларов, а блогеры, у которых больше фолловеров, могли заработать 600 долларов.

Видео, которые становятся популярными, приносят авторам значительно более крупные бонусы. Одному из них заплатили 5500 долларов за ролик, собравший 9,82 млн просмотров за месяц, другому — 8500 долларов за 9,28 млн за тот же период. Пользователь Reddit рассказал, что соцсеть заплатила ему 35 тыс. долларов за видео, которое посмотрели 58,3 млн раз.

Представители Instagram отмечают, что правила могут меняться, так как программа находится на начальной стадии тестирования. В официальном заявлении справочного центра соцсети сообщается, что возможность монетизировать контент пока есть только у ограниченного числа блогеров в США.

«Наша цель — помочь как можно большему числу начинающих авторов начать зарабатывать, и желательно в долгосрочной перспективе. Мы выстраиваем работу в сторону персонализированных бонусов, которые позволят блогерам зарабатывать гораздо больше. Сумма бонусов будет зависеть от количества роликов, поэтому такая цель вполне достижима, а система — прозрачна», — сказал представитель соцсети в комментарии для Business Insider.