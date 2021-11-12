«Яндекс» адаптировал сервис заказа такси для незрячих пользователей

Приложение «Яндекс Go» и сайт taxi.yandex.ru адаптировали для незрячих пользователей, которые теперь могут заказать такси без посторонней помощи с компьютера или телефона. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.
Для этого в сервисах используются специальные программы экранного доступа, например, VoiceOver или Jaws. Они озвучивают все то, что отображается на экране.
Для корректной работы команда «Яндекс.Такси» снабдила все элементы интерфейса невидимыми подписями-подсказками, а с помощью незрячих тестировщиков продумала навигацию.
Незрячие пользователи сервиса могут самостоятельно задать маршрут, выбрать тариф, узнать стоимость поездки, выбрать способ оплаты, заказать машину, а также оставить комментарий водителю.
«Яндекс» также адаптировал ключевые функции и в других сервисах и приложениях. Среди них — «Яндекс.Браузер» для компьютеров, приложение «Метро», а также веб-версии «Поиска» и «Погоды».