«Яндекс» адаптировал сервис заказа такси для незрячих пользователей

Приложение «Яндекс Go» и сайт taxi.yandex.ru адаптировали для незрячих пользователей, которые теперь могут заказать такси без посторонней помощи с компьютера или телефона. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.

Для этого в сервисах используются специальные программы экранного доступа, например, VoiceOver или Jaws. Они озвучивают все то, что отображается на экране.

Для корректной работы команда «Яндекс.Такси» снабдила все элементы интерфейса невидимыми подписями-подсказками, а с помощью незрячих тестировщиков продумала навигацию.