В России выявили 40 123 новых случая коронавируса. Скончались 1235 человек

В России за последние сутки выявили 40 123 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 636 меньше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве снизился с 6240 до 5183. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская область, Республика Крым, Нижегородская, Воронежская и Свердловская области.