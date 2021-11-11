Сборная России по футболу обыграла Кипр со счетом 6:0. Это крупнейшая победа команды с 2019 года

Сборная России по футболу обыграла команду Кипра в предпоследнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Матч, проходивший в Петербурге, закончился со счетом 6:0 в пользу хозяев.

По одному голу забили Антон Заболотный, Федор Смолов, Алексей Сутормин и Андрей Мостовой. Александр Ерохин оформил дубль.

Sports.ru отмечает, что это крупнейшая победа команды с 8 июня 2019 года, когда Россия одержала победу на встрече с Сан-Марино со счетом 9:0.