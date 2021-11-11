11 ноября пользователи портала «Госуслуги» рассказали в соцсетях о странном поведении бота Макса. На запросы посетителей сайта виртуальный помощник отвечал, что коронавируса не существует, а вакцина создана для «утилизации населения». На это также обратили внимание журналисты.
Корреспондент «Дождя»* спросил у Макса, как получить QR-код переболевшего. На запрос робот ответил: «Вас развели и никаким „коронавирусом“ вы не болели. Факт существования этой „болезни“ никем не доказан».
«Татарстан-24» опубликовал видео, на котором Макса спрашивают, как получить сертификат вакцинированного и QR-код. В ответ бот написал: «Жаль, что вы повелись на байки о „страшном коронавирусе“. Теперь вы точно умрете, так как вакцины — просто-напросто средство утилизации лишнего населения. Что ж, покойтесь с миром». Вслед автор видео получил от бота обычный ответ с инструкцией.
Диалогами с Максом также делились в твиттере. Некоторым робот отвечал, что «скоро „вакцина“ сработает и вы умрете».
В Минцифры сообщили, что вторые сутки «Госуслуги» подвергаются «самой мощной» кибератаке за все время существования портала. В ведомстве добавили, что бот Макс стал отдельным объектом атаки, и отметили, что «не имеет доступа к личным данным пользователей и разработан исключительно для консультаций».
8 ноября у некоторых россиян в два раза сократился срок действия QR-кодов их сертификатов о прививке. Однако тогда это связывали с вводом нового сертификата о вакцинации.
* «Дождь» внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.