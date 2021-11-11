Иск о ликвидации «Мемориала»*, тизер нового «Аббатства Даунтон» и другие новости дня

В России вновь антирекорд по смертности от ковида — за сутки умерли 1237 человек. Кабмин подготовил два законопроекта о введении QR-кодов, подтверждающих иммунитет к COVID-19: первый касается посещения общественных мест и массовых мероприятий, второй — передвижения на самолетах и поездах.

Генпрокуратура подала иск о ликвидации «Международного мемориала» (признан НКО-иноагентом). Причиной обращения стал отказ НКО маркировать свои материалы как созданные иноагентом. В организации иск назвали «политическим решением».

Режиссер Серебренников и фигуранты дела «Седьмой студии» возместили государству почти 129 млн рублей ущерба. Постановщик также выплатил штраф в размере 800 тыс. рублей, а суд снял арест с его имущества.

Жириновский подал иск к «Дождю» (признан иноагентом) и журналисту Ренату Давлетгильдееву из‑за обвинений в сексуальных домогательствах. Лидер ЛДПР потребовал признать обвинения ложными, а с журналиста и телеканала взыскать по 10 млн рублей.

Преподавателя ВШЭ Евгения Золина отправили под стражу на два месяца по обвинению в сексуальном насилии. Следствие считает, что мужчина растлил двух девочек 2015 и 2009 годов рождения.

Coca-Cola хочет запретить газировку Fantola от производителя «Напитков из Черноголовки» — уже подан судебный иск. По мнению истца, название Fantola до степени смешения схоже с именем бренда Fanta.

В России все больше людей регистрируются самозанятыми. Только с начала года их число увеличилось в 2,4 раза. Общий оборот платежей вырос почти в 4 раза.

Korn выпустили первую песню за два года — и сразу с клипом. Также группа анонсировала новый альбом, он выйдет в феврале

В сети появился первый тизер полнометражного фильма, продолжающего историю героев из «Аббатства Даунтон». Он обещает свадьбу, путешествие и новые хобби любимых персонажей, а на экранах появится в марте.

Кристофер Уокен уничтожил стрит-арт с крысой, нарисованный Бэнкси. Актер замазал рисунок краской — это было прописано в сценарии финального эпизода сериала «Нарушители». Создатели шоу и уличный художник заранее обо всем договорились.

Вышел трейлер драмы Паоло Соррентино «Рука бога». Фильм называют самой личной работой режиссера, которая основывается на истории из его детства в Неаполе и опыте, который он там получил.

11 ноября выходят ремастеры сразу трех частей Grand Theft Auto. Мнения фанатов культовой серии разделились, но в одном они сошлись — часть персонажей стала выглядеть хуже после обновления графики.

«Художественный» запустил акцию «Больше, чем кино», в рамках которой гостям предложили поделиться воспоминаниями о кинотеатре. Сегодня он отмечает 112-ю годовщину со дня открытия.

* «Международный мемориал» признан Минюстом России некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента.