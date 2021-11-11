Умерла актриса Валентина Малявина. Ей было 80 лет

На 81-м году жизни скончалась актриса Валентина Малявина. Об этом РИА «Новости» рассказал ее первый муж Александр Збруев.

По его словам, артистка умерла еще 30 октября, но сообщили ему об этом только сейчас. Актер сожалеет, что об этом не было объявлено сразу, из‑за чего люди все это время не могли выразить соболезнования, и назвал такое поведение информаторов «неподобающим».

Малявина окончила Театральный институт им. Щукина, а после служила Театре имени Вахтангова и московском театре «Артист». В 1993 году она получила звание заслуженной артистки России.

Актриса сыграла знаковые роли в фильмах «Иваново детство», «Портрет Дориана Грея», «Король-олень», «Сотрудник ЧК». В ее фильмографии более 30 работ.