В Music Media Dome пройдет чемпионат Европы по BMX-фристайлу. Россию представят шесть спортсменов

C 12 по 14 ноября на столичной площадке Music Media Dome при поддержке Департамента спорта города Москвы пройдет чемпионат Европы по BMX-фристайлу. Соревнования по экстремальному велоспорту впервые пройдут в России, рассказали «Афише Daily» представители ивента.

Россию представит шесть спортсменов. В том числе члены олимпийской сборной Ирек Ризаев, Костя Андреев, Екатерина Круглова и Лиза Посадских, а также Роман Гилимзянов и Дарья Набатова. Конкуренцию им составят 44 сильнейших райдера из 13 стран, включая Швейцарию, Великобританию, Германию, Испанию, Францию и Чехию.

1700 квадратных метров в закрытом помещении займет скейт-парк, а на огромных проекционных экранах, расположенных на стенах, будут транслироваться выступления райдеров. За музыкальное сопровождение отвечают российские диджеи.

Соревнования пройдут в формате COVID-free, вход будет осуществляться по QR-кодам о пройденной вакцинации или отрицательному результату ПЦР-теста. Билеты можно приобрести по ссылке.

BMX-фристайл с 2017 года включен в летнюю программу Олимпийских игр. В Токио Россия впервые приняла участие, войдя в топ-8 сильнейших стран в данной дисциплине.