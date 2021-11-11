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Вышел официальный трейлер «Руки бога» — самого личного фильма Паоло Соррентино

Виктория Шанина
Сегодня в 19:07

Netflix выпустил полноценный трейлер драмы Паоло Соррентино «Рука бога». Посмотреть его можно на ютьюб-канале стриминговой платформы.

В ролике приводятся цитаты популярных американских изданий. IndieWire назвал картину самой личной и лучшей в карьере Соррентино, The Hollywood Reporter — волшебной, Deadline — красивой, а Awards Watch — величественным шедевром.

«Руку бога» называют самой личной картиной Паоло Соррентино, так как она основана на истории из детства режиссера в Неаполе и опыте, который он там получил. Режиссер вернулся в родной город спустя много лет, чтобы снять фильм о разбитом сердце и вместе с тем — освобождении молодого итальянца Фабьетто Скизы, чья жизнь внезапно меняется, когда в его город приезжает легенда футбола Диего Марадона.

»[Это] официальная заявка Италии на участие в конкурсе лучших художественных фильмов на иностранном языке на 94-й церемонии вручения премии «Оскар»», — гласит описание трейлера. Италия выдвинула картину на премию Американской киноакадемии в конце октября.

Главную роль в ленте сыграл Филиппо Скотти. Во второстепенном актерском составе появились Тони Сервилло («Великая красота», «Последствия любви») и Тереза Сапонанджело, получившая за эту роль приз лучшей актрисе на Венецианском кинофестивале.

Премьера «Руки бога» состоялась 2 сентября на Венецианском кинофестивале, где картина взяла награду «Серебряный лев». 24 ноября кинолента появится в кинотеатрах Италии, а 3 декабря — во всем мире. С 15 декабря «фильм можно будет посмотреть на Netflix.

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