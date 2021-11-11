Мяч Уилсон из фильма «Изгой» продали на аукционе за 311 тыс. долларов

Волейбольный мяч из фильма «Изгой», который главный герой картины назвал Уилсоном, продали на аукционе в Лондоне за 230 тыс. фунтов стерлингов (311 тыс. долларов). Об этом сообщили на сайте аукционного дома Prop Store.

Мяч использовали во время съемок фильма, однако его внешний вид немного отличается от того, каким его помнят кинолюбители. Реквизит надолго помещали в воду во время создания картины, из‑за этого его форма и рисунок изменились.

«Общая форма мяча немного искривилась, а детализация лица (по фильму герой Хэнкса оставляет на мяче кровавый отпечаток руки и затем превращает его в лицо) стала несколько размытой по сравнению со снимками, сделанными ранее в фильме», — отметили продавцы.

Тем не менее неизвестный покупатель отдал за Уилсона внушительную сумму. Она оказалась в пять раз больше изначальной стоимости. В аукционном доме рассчитывали выручить за кинореквизит порядка 40–60 тыс. фунтов стерлингов.

Драма «Изгой» вышла на экраны в 2000 году. Ее снял режиссер Роберт Земекис. Главную роль в картине исполнил Том Хэнкс. За эту работу актер был номинирован на «Оскар» и получил премию «Золотой глобус».

В фильме Хэнкс сыграл мужчину, который попал в авиакатастрофу и оказался на необитаемом острове, где вынужден был прожить один несколько лет. Мяч Уилсон стал своеобразным другом героя, помогавшим ему справляться с трудностями и одиночеством.