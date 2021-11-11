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Парламент Латвии поддержал запрет публичной демонстрации георгиевской ленточки

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:10

Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил законодательные поправки, запрещающие использование георгиевских ленточек на публичных мероприятиях. Об этом сообщает ТАСС.

Большинство депутатов поддержало поправки к законам «О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий» и «О собраниях, шествиях и пикетах». Они вступят в силу, если их утвердит президент страны.

Поправки обсуждали в парламенте два года. Они дополняют уже существующий запрет на демонстрацию символики СССР и Третьего рейха на публичных мероприятиях, чтобы не прославлять тоталитарные режимы и не оправдывать совершенные ими преступления. В образовательных, научных или художественных целях использование допускается.

По информации Delfi, глава парламентской комиссии по правам человека и общественным делам Артус Кайминьш ранее объяснял необходимость таких ограничений сдерживанием распространения идеологии, угрожающей Латвии.

С этой инициативой выступило входящее в правящую коалицию национальное объединение «Все для Латвии! — Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии». Против нее выступает социал-демократическая партия «Согласие», акцентируя внимание на том, что русскоязычное население «может воспринять этот законопроект как оскорбление их национального достоинства», а Латвия станет первой страной в Евросоюзе, где георгиевская ленточка окажется под запретом.

Предыдущая попытка продвинуть запрет на георгиевские ленточки не увенчался успехом. В 2015 году законопроект исключили из повестки Сейма.

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