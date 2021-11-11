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«Это просто GTA III под свежим слоем краски»: первые отзывы на ремастер культовой серии

Виктория Шанина
Сегодня в 18:30

11 ноября выходит GTA: The Trilogy — The Definitive Edition. Это ремастер трех культовых игр Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas. В сети появились первые реакции.

В обновленные GTA добавили множество улучшений, чтобы игры соответствовали современным требованиям. В том числе появилась новая система освещения, повышенная детализация, прицеливание в стиле GTA V и более качественное разрешение.

На ютьюбе уже можно посмотреть ролики со сравнением оригинала и ремастера.

А вот что о GTA: The Trilogy — The Definitive Edition пишут пользователи соцсетей:

«Эти ремастеры GTA выглядят очень плохо, и это хорошо, потому что отдавать этой компании столько денег — тоже плохо»
«Меня не волнует, что говорят люди. Играть в 4K с 60 FPS — это абсолютно другой опыт по сравнению с оригиналом. Я снова чувствую себя маленьким ребенком. Эта версия хорошая! Сначала попробуйте, а потом судите»
«Только что немного постримил ремастер GTA III, и это просто GTA III под свежим слоем краски. Они ничего не исправили в появлении машин, пешеходов и прочих вещах. Это реально просто GTA III с несколькими небольшими изменениями, которые помогают, и несколькими, которые делают хуже»

Мнения разделились, но фанаты GTA сходятся в одном — часть персонажей стала выглядеть хуже после обновления графики. Пользователь с ником VinePotato показала некоторых из них.

Я искренне не могу сказать, это фейковое изображение или нет.
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