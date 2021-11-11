«Это просто GTA III под свежим слоем краски»: первые отзывы на ремастер культовой серии

11 ноября выходит GTA: The Trilogy — The Definitive Edition. Это ремастер трех культовых игр Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas. В сети появились первые реакции.

В обновленные GTA добавили множество улучшений, чтобы игры соответствовали современным требованиям. В том числе появилась новая система освещения, повышенная детализация, прицеливание в стиле GTA V и более качественное разрешение.

На ютьюбе уже можно посмотреть ролики со сравнением оригинала и ремастера.