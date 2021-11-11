Дудь, Собчак и Варламов возглавили рейтинг доверия россиян к блогерам

Среди блогеров больше всего россиян доверяют Юрию Дудю. Об этом говорится в ежеквартальном исследовании холдинга Ромир (есть в распоряжении «Афиши Daily»).

Дудь, как и расположившаяся на втором месте Ксения Собчак, сохранили свои позиции с прошлого отчета. С шестой на третью строчку поднялся блогер и урбанист Илья Варламов. За ними идут Анастасия Ивлеева, Алексей Пивоваров (минус две позиции) и Ида Галич.