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Дудь, Собчак и Варламов возглавили рейтинг доверия россиян к блогерам

Семён Гудошников
Сегодня в 17:16

Среди блогеров больше всего россиян доверяют Юрию Дудю. Об этом говорится в ежеквартальном исследовании холдинга Ромир (есть в распоряжении «Афиши Daily»).

Дудь, как и расположившаяся на втором месте Ксения Собчак, сохранили свои позиции с прошлого отчета. С шестой на третью строчку поднялся блогер и урбанист Илья Варламов. За ними идут Анастасия Ивлеева, Алексей Пивоваров (минус две позиции) и Ида Галич.

© Ромир

Ромир составляет рейтинги доверия инфлюэнсеров с декабря 2019 года. Исследование проводится на базе панели Romir Scan Panel, респондентами которой являются 40 тыс. россиян в возрасте от 14 лет, живущие в городах с населением больше 100 тыс. человек.

Ранее исследовательский холдинг выяснил, каким музыкальным исполнителям доверяют россияне. Первое место сохранила Алла Пугачева, за второе по‑прежнему соревнуются Ольга Бузова и Филипп Киркоров. Следом идут Моргенштерн, Сергей Шнуров и Баста.

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