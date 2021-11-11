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Coca-Cola хочет запретить газировку «Fantola» от производителя «Напитков из Черноголовки»

Денис Ламехов
Сегодня в 17:17

Coca-Cola требует отозвать регистрацию товарного знака «Fantola». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документы Роспатента.

Иск Coca-Cola подан к группе компаний «Аквалайф» — она также владеет торговой маркой «Напитки из Черноголовки». По мнению истца, название «Fantola» до степени смешения схоже с именем принадлежащего ему бренда Fanta. Последний охраняется с 1966 года — опрошенные «Коммерсантом» эксперты утверждают, что у Coca-Cola хорошие шансы выиграть патентное дело.

Если Coca-Cola победит в споре, «Аквалайф» может отказаться от бренда в пользу транснациональной компании в обмен на производство продукции по договору сублицензирования. Это стандартный исход для большинства патентных споров, заявил владелец брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман.

Если «Аквалайф» проигнорирует судебное решение, то Coca-Cola сможет требовать компенсацию в двукратном размере от объемов продаж, рассказал адвокат Pen & Paper Роман Пархоменко.

Однако есть вероятность, что элемент «Fanta» будет признан в России общеупотребимым — так уже произошло с «Cola», добавляет «Коммерсант».

Аналитики Euromonitor International оценили долю семейства брендов «Напитки из Черноголовки» на российском рынке в 4,6% (отдельных данных по Fantola нет). Fanta занимает 3,3%. На первом месте — напиток Coca-Cola с долей в 19,2%.

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