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Москвичка обвинила таксиста в домогательствах и просмотре порно за рулем

Семён Гудошников
Сегодня в 16:32

Москвичка рассказала изданию «Подъем», что таксист домогался ее и смотрел порно на планшете. Она заявила, что хочет добиться увольнения водителя. На какой сервис или компанию работает таксист, не уточняется.

По словам девушки, когда она села в машину, водитель начал спрашивать у нее, замужем ли она, и есть ли у нее незамужние подруги. При этом он вел автомобиль агрессивно — пересекал сплошные линии, постоянно перестраивался и проезжал на желтый и красный сигналы светофора, сказала москвичка.

«В какой‑то момент он мне заявил: „Как жалко, что вы замужем, — я бы вас ****** [занялся с вами сексом]“. На приборной панели у него был планшет. Я смотрю: а там, извините, порево», — цитирует пассажирку издание.

В сентябре другая девушка рассказала, что ее изнасиловал таксист в Подмосковье. По данным полиции, она была пьяна и водитель воспользовался этим.

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