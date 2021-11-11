Москвичка обвинила таксиста в домогательствах и просмотре порно за рулем

Москвичка рассказала изданию «Подъем», что таксист домогался ее и смотрел порно на планшете. Она заявила, что хочет добиться увольнения водителя. На какой сервис или компанию работает таксист, не уточняется.

По словам девушки, когда она села в машину, водитель начал спрашивать у нее, замужем ли она, и есть ли у нее незамужние подруги. При этом он вел автомобиль агрессивно — пересекал сплошные линии, постоянно перестраивался и проезжал на желтый и красный сигналы светофора, сказала москвичка.

«В какой‑то момент он мне заявил: „Как жалко, что вы замужем, — я бы вас ****** [занялся с вами сексом]“. На приборной панели у него был планшет. Я смотрю: а там, извините, порево», — цитирует пассажирку издание.