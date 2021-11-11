В Риге появился «Айсберг коррупции». Он должен был простоять месяц, но за неделю пожелтел и уплыл

В конце октября в Риге на реке Даугаве возле Каменного моста появился «Айсберг коррупции». Арт-объект установило местное Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), пишет «Sputnik Латвия». Инсталляция стала частью социальной кампании, цель которой — привлечь внимание жителей к коррупции. Айсберг символизирует небольшую видимую часть проблемы, под которой скрывается глубокое негативное воздействие на участников коррупционных сделок и общество в целом. Авторы идеи имитировали айсберг с помощью белого полиуретана. Обошелся он ведомству в 25 тыс. евро (около 2 млн рублей). Социальная кампания в целом стоила 146 тыс. евро (11,9 млн рублей).

KNAB sociālās kampaņas #KorupcijasAisbergs ietvaros radīts īpašs vides objekts – korupcijas aisbergs, kas kampaņas laikā būs apskatāms Daugavā, pie Akmens tilta, Rīgā. Kampaņu atbalsta #EEANorwayGrants. ➡️Plašāka informācija: https://t.co/T8alyvEvtX pic.twitter.com/5cvnFuimQp — Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (@KNABinforme) October 29, 2021

По задумке авторов, большая и красивая инсталляция должна была простоять до 9 декабря. В этот день отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Однако уже спустя неделю айсберг стал желтым. «Это абсолютно нормальное явление: под воздействием ультрафиолетовых лучей полиуретан принял свой естественный цвет. Это нормальный цвет полиуретана — грязно-желтый», — отметил химик Павел Судмалис.

По словам представителя KNAB Паулы Вилсоне, объект устанавливало предприятие Sparta Media. Оно демонтировало айсберг и планировало устранить проблему за свои деньги. Компания пришвартовала «Айсберг коррупции» к берегу и закрепила его тросами. Спустя два дня СМИ сообщили, что арт-объект пропал: вандалы перерезали тросы, и айсберг свободно плавал по Даугаве.

В итоге его нашли застравшим в кустах. На тот момент инсталляция уже была разрисована граффити, но и это еще не конец — от айсберга начали отваливаться куски полиуретана, которые загрязняли реку.

Dzeltenais korupcijas aisbergs parādījies pie Dienvidu tilta… Simboliska vieta, ja atceras tilta tapšanas vēsturi. Kur nākamā pietura? pic.twitter.com/XCJpOETsXn — Māris Antonevičs (@marisons) November 8, 2021