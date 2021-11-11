В Риге появился «Айсберг коррупции». Он должен был простоять месяц, но за неделю пожелтел и уплыл

В конце октября в Риге на реке Даугаве возле Каменного моста появился «Айсберг коррупции». Арт-объект установило местное Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), пишет «Sputnik Латвия».
Инсталляция стала частью социальной кампании, цель которой — привлечь внимание жителей к коррупции. Айсберг символизирует небольшую видимую часть проблемы, под которой скрывается глубокое негативное воздействие на участников коррупционных сделок и общество в целом.
Авторы идеи имитировали айсберг с помощью белого полиуретана. Обошелся он ведомству в 25 тыс. евро (около 2 млн рублей). Социальная кампания в целом стоила 146 тыс. евро (11,9 млн рублей).
По задумке авторов, большая и красивая инсталляция должна была простоять до 9 декабря. В этот день отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Однако уже спустя неделю айсберг стал желтым.
«Это абсолютно нормальное явление: под воздействием ультрафиолетовых лучей полиуретан принял свой естественный цвет. Это нормальный цвет полиуретана — грязно-желтый», — отметил химик Павел Судмалис.
По словам представителя KNAB Паулы Вилсоне, объект устанавливало предприятие Sparta Media. Оно демонтировало айсберг и планировало устранить проблему за свои деньги.
Компания пришвартовала «Айсберг коррупции» к берегу и закрепила его тросами. Спустя два дня СМИ сообщили, что арт-объект пропал: вандалы перерезали тросы, и айсберг свободно плавал по Даугаве.
В итоге его нашли застравшим в кустах. На тот момент инсталляция уже была разрисована граффити, но и это еще не конец — от айсберга начали отваливаться куски полиуретана, которые загрязняли реку.
Арт-объект прошел все согласования в Рижской думе и был признан безопасным для окружающей среды. Токсичным, по словам ученых, он становится только в процессе разложения, именно это и произошло.
«Мономеры, которые могут выделяться в процессе разложения, могут быть очень токсичными. И самое токсичное вещество, которое может выделятся, это толуилендиизоцианат», — сказал Павел Судмалис.
Sparta Media намерена извлечь объект из воды и переместить на свой склад. Дальнейшая судьба социальной кампании по повышению осведомленности общества о негативных последствиях коррупции пока неизвестна.