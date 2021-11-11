«Художественный» в честь своего дня рождения собирает воспоминания гостей о кинотеатре

Любой желающий может поздравить «Художественный» с днем рождения: для этого нужно опубликовать воспоминания на своих страницах в соцсетях или в комментариях к посту об акции, добавив хештег #112летвеликогокино. Также истории можно оставить с 17 ноября в фойе «Художественного», где подготовлена инсталляция со специальными стикерами.

«Художественный» запустил акцию «Больше чем кино» по сбору воспоминаний гостей о кинотеатре, рассказали « Афише Daily » организаторы. 11 ноября кинотеатр отмечает 112-ю годовщину со дня открытия.

Партнером акции выступает «ВКонтакте». Среди тех, кто оставляет истории с хештегом в ленте соцсети, разыграют подарочные карты в кино и билеты на экскурсии по зданию кинотеатра. «Больше чем кино» продлится до 30 ноября включительно.

По итогам акции все воспоминания будут опубликованы на сайте кинотеатра «Художественный», а некоторые из них, отобранные редакцией «Афиша Daily», войдут в специальный материал.

В честь дня рождения кинотеатр проведет фестиваль с 17 по 24 ноября, в его программу войдут 11 картин. Среди них будут новейшие кинематографические сенсации, такие как «Французский вестник» Уэса Андерсона и «Событие» Одри Диван, а также шедевры прошлых лет.