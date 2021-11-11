A24 выпустит семейное кино «Легенда об Очи». Там снимутся Уиллем Дефо и Финн Вольфхард

Клипмейкер Исайя Саксон снимет свой дебютный полнометражный фильм — семейное фэнтези «Легенда об Очи». В актерском составе заявлены Уиллем Дефо, Эмили Уотсон, Финн Вольфхард и Хелена Ценгель. Об этом пишет Deadline.

Картина покажет историю о молодой девушке (Ценгель), которая сбегает из дома и учится общаться с неуловимым видом животных Очи. Какие роли сыграют другие актеры, пока неизвестно.

Лента выйдет под эгидой студии A24, которая обычно выпускает инди-фильмы для взрослой аудитории. По словам инсайдеров, готовящаяся картина похожа на ранние работы Питера Джексона до «Властелина Колец», а руководители компании были настолько потрясены миром, который создал Саксон, что они не могли упустить шанс поработать с ним.

Саундтрек напишет Дейв Лонгстрет, один из основателей рок-группы Dirty Projectors, для которой Саксон снимал клип. Он также выступал режиссером музыкальных видео для Бьорк, Panda Bear, Канье Уэста и Grizzly Bear.

Дата премьеры «Легенды об Очи» еще не назначена.