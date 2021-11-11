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Умер экс-президент ЮАР Де Клерк, освободивший Нельсона Манделу и остановивший апартеид

Денис Ламехов
Сегодня в 14:29

В ЮАР умер бывший президент страны Фредерик Виллем Де Клерк. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ему было 85 лет, он скончался в своем доме в Кейптауне. У экс-президента был диагностирован рак легких.

Де Клерк был у власти с 1989 по 1994 годы. За этот период он освободил одного из лидеров борьбы за права африканцев Нельсона Манделу после 27 лет тюрьмы, а также отменил ряд законов, дискриминировавших темнокожее население. Де Клерк и Мандела разработали переходную конституцию, не основанную на расовом разделении, и положили конец апартеиду — политике сегрегации и раздельного проживания этнических групп. За это они были удостоены Нобелевской премии мира. Де Клерк был последним белым президентом ЮАР.

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