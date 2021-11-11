перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Умер экс-президент ЮАР Де Клерк, освободивший Нельсона Манделу и остановивший апартеид 14:29
Korn выпустили клип на первый трек за два года — и пообещали новый альбом в феврале 13:53
В России готовят законопроекты о QR-кодах для посещения общественных мест и проезда на транспорте 13:35
БДТ им. Товстоногова вернется на историческую сцену на Фонтанке. Там устранили дефекты реконструкции 13:11
Рассмотрение дела Фургала перенесли из Хабаровска в Подмосковье, опасаясь давления на присяжных 12:56
В России за сутки от ковида умерли 1237 человек. Это новый максимум 12:11
«вДудь»/YouTube
Белорусский стендапер Слава Комиссаренко — новый герой «вДудя» 11:50
Член съемочной группы «Ржавчины» подал в суд на Алека Болдуина, застрелившего оператора картины 11:18
«ВКонтакте» отпразднует юбилей Достоевского показом спектакля, квестом и разделом с видео 11:18
Ник Кейв написал детскую книгу о маленькой вещи, которая пытается найти свою идентичность 10:28
«Интерфакс»: в Госдуме ждут запрос о снятии депутатской неприкосновенности с Валерия Рашкина 10:25
Per Lööv/Unsplash
Число самозанятых в России увеличилось в 2,4 раза с начала года. Оборот их платежей — почти в 4 раза 9:45
Власти США подали иск к Uber из‑за возможной дискриминации людей с инвалидностью 9:43
Илон Маск продал акции Tesla на 5 млрд долларов после опроса в твиттере 8:31
Роскомнадзор пригрозил оштрафовать онлайн-кинотеатр Megogo за мат в фильме «Никто не знает про секс» 3:16
«Мы не сестры, мы не друзья»: HBO Max показал трейлер продолжения ребута «Сплетницы» 2:26
Вышел первый тизер фильма «Аббатство Даунтон: Новая эра» 0:52
В сети появился трейлер второй части мультсериала «Аркейн». Он создан по мотивам League of Legends Вчера в 23:37
Instagram начнет тестировать функцию «Сделай перерыв» Вчера в 23:08
Spotify рассказал, какую музыку слушают поклонники Гриффиндора и других факультетов Хогвартса Вчера в 22:45
Отключить рекламу

Рассмотрение дела Фургала перенесли из Хабаровска в Подмосковье, опасаясь давления на присяжных

Семён Гудошников
Сегодня в 12:56

Дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала будет рассматривать Люберецкий городской суд Московской области. Такое постановление вынес Верховный суд России, передает РИА «Новости».

Дело Фургала и других обвиняемых в организации убийств предпринимателей будет рассмотрено с участием коллегии присяжных. Этим же решением Верховный суд продлил срок ареста фигурантов и их имущества на шесть месяцев.

Дело Фургала должен был рассмотреть Железнодорожный суд Хабаровска, но Генпрокуратура просила перенести рассмотрение в другой город. Это объясняли тем, что экс-губернатор через свои связи может надавить на суд и общественное мнение. Прокурор также указала на протесты в Хабаровске, вызванные арестом чиновника.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Он решил, что присяжные в Хабаровске могут быть предвзяты и вынести необъективный вердикт.

Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года. Его обвинили в организации двух убийств и одного покушения на убийство в 2004–2005 годах. После ареста губернатора в Хабаровске поднялась волна протестов, которые проходили каждую неделю на протяжении нескольких месяцев.

В конце октября Следственный комитет завел два новых уголовных дела на Фургала — по статьям об организации преступного сообщества (210 УК) и о мошенничестве в особо крупном размере (159 УК). Обвинения по ним пока не предъявлены.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
триллер
Ряд 19
Светлана Иванова летит проклятым авиарейсом
мюзикл
Шахматы
мультфильм
Кощей. Начало
Анимационная деконструкция образа знаменитого русского злодея

Другие материалы по темам

Теги
Генпрокуратура РФ
РИА Новости
СКР
Люди
Сергей Фургал
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить