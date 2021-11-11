Рассмотрение дела Фургала перенесли из Хабаровска в Подмосковье, опасаясь давления на присяжных

Дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала будет рассматривать Люберецкий городской суд Московской области. Такое постановление вынес Верховный суд России, передает РИА «Новости».

Дело Фургала и других обвиняемых в организации убийств предпринимателей будет рассмотрено с участием коллегии присяжных. Этим же решением Верховный суд продлил срок ареста фигурантов и их имущества на шесть месяцев.

Дело Фургала должен был рассмотреть Железнодорожный суд Хабаровска, но Генпрокуратура просила перенести рассмотрение в другой город. Это объясняли тем, что экс-губернатор через свои связи может надавить на суд и общественное мнение. Прокурор также указала на протесты в Хабаровске, вызванные арестом чиновника.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Он решил, что присяжные в Хабаровске могут быть предвзяты и вынести необъективный вердикт.

Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года. Его обвинили в организации двух убийств и одного покушения на убийство в 2004–2005 годах. После ареста губернатора в Хабаровске поднялась волна протестов, которые проходили каждую неделю на протяжении нескольких месяцев.

В конце октября Следственный комитет завел два новых уголовных дела на Фургала — по статьям об организации преступного сообщества (210 УК) и о мошенничестве в особо крупном размере (159 УК). Обвинения по ним пока не предъявлены.