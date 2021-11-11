В России за сутки от ковида умерли 1237 человек. Это новый максимум

В России вновь антирекорд по смертности от COVID-19. За сутки умерли 1237 человек, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 26 больше, чем предыдущее максимальное значение, которое было установлено накануне. За весь период от коронавируса скончался 251 691 человек.

Суточный прирост по стране составил 40 759 новых случаев (на 1599 больше, чем вчера). На первом месте по этому показателю Москва — 6240 заражений. Следом идут Петербург, Подмосковье и Самарская область, Крым, Нижегородская, Воронежская и Свердловская области.