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БДТ им. Товстоногова вернется на историческую сцену на Фонтанке. Там устранили дефекты реконструкции

Денис Ламехов
Сегодня в 13:11

Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова возобновит выступления на исторической сцене на Фонтанке сегодня, 11 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

Театр покажет новый спектакль «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» в постановке худрука БДТ Андрея Могучего. Несмотря на возвращение труппы, строители пока не покинут здание: часть работ нужно провести в зале, заполненном зрителями. «До декабря мы проведем более точную балансировку всех систем здания с учетом работы театра в реальном режиме», — рассказал руководитель проектов АО «Ренессанс-Реставрация» Дмитрий Качура.

Возвращение на историческую площадку состоится после масштабного ремонта — он исправлял дефекты реконструкции, которая проходила в 2011–2014 годах и обошлась бюджету театра в 6 млрд рублей.

Заказчиком реконструкции выступала Северо-Западная дирекция Министерства культуры, она наняла исполнителей работ. Однако после их завершения руководство театра обвинило подрядчиков в предоставлении некачественных услуг: в стенах, полу и лестничных маршах образовались трещины, из‑за плохой гидроизоляции в подвале — грибок и плесень.

После этого МВД возбудило как минимум три уголовных дела против руководителей и исполнителей реконструкции. Позднее БДТ и Северо-Западная дирекция Минкультуры заключили мировое соглашение. Бывшего управляющего компанией «БалтСтрой», выступавшей подрядчиком, обвинили в хищении 6,5 млн рублей.

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