БДТ им. Товстоногова вернется на историческую сцену на Фонтанке. Там устранили дефекты реконструкции

Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова возобновит выступления на исторической сцене на Фонтанке сегодня, 11 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

Театр покажет новый спектакль «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» в постановке худрука БДТ Андрея Могучего. Несмотря на возвращение труппы, строители пока не покинут здание: часть работ нужно провести в зале, заполненном зрителями. «До декабря мы проведем более точную балансировку всех систем здания с учетом работы театра в реальном режиме», — рассказал руководитель проектов АО «Ренессанс-Реставрация» Дмитрий Качура.

Возвращение на историческую площадку состоится после масштабного ремонта — он исправлял дефекты реконструкции, которая проходила в 2011–2014 годах и обошлась бюджету театра в 6 млрд рублей.

Заказчиком реконструкции выступала Северо-Западная дирекция Министерства культуры, она наняла исполнителей работ. Однако после их завершения руководство театра обвинило подрядчиков в предоставлении некачественных услуг: в стенах, полу и лестничных маршах образовались трещины, из‑за плохой гидроизоляции в подвале — грибок и плесень.

После этого МВД возбудило как минимум три уголовных дела против руководителей и исполнителей реконструкции. Позднее БДТ и Северо-Западная дирекция Минкультуры заключили мировое соглашение. Бывшего управляющего компанией «БалтСтрой», выступавшей подрядчиком, обвинили в хищении 6,5 млн рублей.