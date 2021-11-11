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Член съемочной группы «Ржавчины» подал в суд на Алека Болдуина, застрелившего оператора картины

Семён Гудошников
Сегодня в 11:18

Руководитель команды осветителей вестерна «Ржавчина» Сергей Светной подал иск из‑за стрельбы на съемочной площадке, в результате которой погибла оператор Галина Хатчинс и был ранен Режиссер Джоэл Соуса. Об этом сообщает Associated Press.

В качестве ответчиков в иске значатся почти два десятка человек, связанных с производством «Ржавчины», в том числе Алек Болдуин, выстрел которого привел к смерти Хатчинс. В числе других ответчиков — помощник режиссера Дэвид Холлс, который дал Болдуину пистолет, и реквизитор Ханна Гуттьерес, которая отвечала за оружие на съемочной площадке.

Светной заявил, что халатность с оружием вызвала у него «серьезные эмоциональные страдания, которые будут преследовать его вечно». Он отметил, что Хатчинс была его близким другом, и он держал ее за голову, когда она умирала. Сам Светной не получил ранений в ходе инцидента, но пуля, по его словам, чуть не попала в него.

Это первый известный судебный иск, связанный со смертельной стрельбой на съемках ржавчины. Он был подан в окружной суд Лос-Анджелеса, поскольку истец и большинство ответчиков проживают там. Светной требует компенсации и штрафных санкций, размер которых будет определен позже.

21 октября на съемках независимого вестерна «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелом убил опертора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуса. Источники Deadline сообщали, что актер нажал на курок во время репетиции, не зная, что в оружии были боевые патроны.

По данным Variety, оружие для съемок готовили местные сотрудники из Нью-Мексико, а не съемочная группа «Ржавчины». Реквизитор Ханна Гуттьерес говорила, что не знает, как боевой патрон оказался внутри пистолета.

После инцидента Болдуин выступил за ужесточение в США правил обращения с оружием и назвал случившееся ужасным событием. 214 голливудских кинематографистов подписали открытое письмо, в котором потребовали запретить настоящее огнестрельное оружие на съемках.

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