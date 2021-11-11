перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Член съемочной группы «Ржавчины» подал в суд на Алека Болдуина, застрелившего оператора картины 11:18
«ВКонтакте» отпразднует юбилей Достоевского показом спектакля, квестом и разделом с видео 11:18
Ник Кейв написал детскую книгу о маленькой вещи, которая пытается найти свою идентичность 10:28
«Интерфакс»: в Госдуме ждут запрос о снятии депутатской неприкосновенности с Валерия Рашкина 10:25
Per Lööv/Unsplash
Число самозанятых в России увеличилось в 2,4 раза с начала года. Оборот их платежей — почти в 4 раза 9:45
Власти США подали иск к Uber из‑за возможной дискриминации людей с инвалидностью 9:43
Илон Маск продал акции Tesla на 5 млрд долларов после опроса в Twitter 8:31
Роскомнадзор пригрозил оштрафовать онлайн-кинотеатр Megogo за мат в фильме «Никто не знает про секс» 3:16
«Мы не сестры, мы не друзья»: HBO Max показал трейлер продолжения ребута «Сплетницы» 2:26
Вышел первый тизер фильма «Аббатство Даунтон: Новая эра» 0:52
В сети появился трейлер второй части мультсериала «Аркейн». Он создан по мотивам League of Legends Вчера в 23:37
Instagram начнет тестировать функцию «Сделай перерыв» Вчера в 23:08
Spotify рассказал, какую музыку слушают поклонники Гриффиндора и других факультетов Хогвартса Вчера в 22:45
Movieclips Trailers/YouTube
Николь Кидман и Хавьер Бардем в образах звезд ситкома «Я люблю Люси» в трейлере ленты «Быть Рикардо» Вчера в 22:09
YouTube перестанет отображать количество дизлайков под видео — его увидит только автор Вчера в 22:08
Непривитых жителей Петербурга старше 60 лет отстранят от работы и не пустят в кафе и рестораны Вчера в 21:35
На Алтае трансгендерная женщина возглавила региональное отделение партии «Гражданская инициатива» Вчера в 20:54
Google проиграл крупное дело против Евросоюза — оно создает прецедент для других ИТ-гигантов Вчера в 20:31
Пользователи шутят над платной подпиской Twitter Blue Вчера в 20:20
Илон Маск теряет деньги, фильм по «Ампиру V» Пелевина переносят и другие новости дня
Вчера в 19:48 дайджест
Отключить рекламу

Ник Кейв написал детскую книгу о маленькой вещи, которая пытается найти свою идентичность

Семён Гудошников
Сегодня в 10:28

Ник Кейв дебютировал как детский писатель, написав и проиллюстрировав книгу «The Little Thing» («Маленькая вещь»). Об этом сообщает NME.

В книге рассказывается о маленькой вещи, которая отправляется в эпическое приключение, чтобы раскрыть природу своей истинной идентичности. По пути она встречает разных персонажей — помидор, рулон туалетной бумаги, насадку для душа, кекс и початок кукурузы, — которые помогают ей в осознании себя.

© cavethings.com

Ник Кейв написал «The Little Thing» для своей трехлетней соседки Эсме. На полках магазина издание появится 15 ноября, а пока можно оформить предзаказ (без доставки стоит он 20 фунтов стерлингов или около 1,9 тыс. рублей).

При покупке читатель получит электронную версию аудиокниги, где рассказчиком выступает Ник Кейв, а действие происходит под музыку от участника Nick Cave and the Bad Seeds Уоррена Эллиса.

В феврале Кейв и Эллис выпустили совместный альбом «Carnage». Он записывался несколько недель во время карантина, а Кейв описывает его как «жестокую, но очень красивую пластинку, ставшую частью общественной катастрофы».

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
триллер
Ряд 19
Светлана Иванова летит проклятым авиарейсом
мюзикл
Шахматы
мультфильм
Кощей. Начало
Анимационная деконструкция образа знаменитого русского злодея
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить