Ник Кейв написал детскую книгу о маленькой вещи, которая пытается найти свою идентичность

В книге рассказывается о маленькой вещи, которая отправляется в эпическое приключение, чтобы раскрыть природу своей истинной идентичности. По пути она встречает разных персонажей — помидор, рулон туалетной бумаги, насадку для душа, кекс и початок кукурузы, — которые помогают ей в осознании себя.

Ник Кейв дебютировал как детский писатель, написав и проиллюстрировав книгу «The Little Thing» («Маленькая вещь»). Об этом сообщает NME.

Ник Кейв написал «The Little Thing» для своей трехлетней соседки Эсме. На полках магазина издание появится 15 ноября, а пока можно оформить предзаказ (без доставки стоит он 20 фунтов стерлингов или около 1,9 тыс. рублей).

При покупке читатель получит электронную версию аудиокниги, где рассказчиком выступает Ник Кейв, а действие происходит под музыку от участника Nick Cave and the Bad Seeds Уоррена Эллиса.

В феврале Кейв и Эллис выпустили совместный альбом «Carnage». Он записывался несколько недель во время карантина, а Кейв описывает его как «жестокую, но очень красивую пластинку, ставшую частью общественной катастрофы».