Власти США подали иск к Uber из‑за возможной дискриминации людей с инвалидностью

Министерство юстиции США подало иск против сервиса такси Uber из‑за возможной дискриминации людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает Reuters.

Поводом для иска стала плата за ожидание, которую сервис берет с пассажира, если тот вовремя не успел сесть в такси. Период бесплатного ожидания составляет две минуты, каждая следующая минута оплачивается дополнительно.

В Минюсте заявили, что людям с инвалидностью может требоваться больше двух минут, чтобы сесть в машину. По данным ведомства, Uber не скорректировал свои тарифы, исходя из нужд людей с ограниченными возможностями.

В США существует закон «О содействии людям с инвалидностью» (Americans With Disabilities Act). Он запрещает дискриминацию таких граждан в любых сферах общественной жизни — в том числе на работе, учебе, в передвижении. Власти США требуют, чтобы Uber привел свою политику в соответствие с законодательством, изменил условия ожидания и возместил ущерб понесшим убытки пассажирам.

В компании ответили, что тарифы, предназначенные для маломобильных граждан, а также тариф Uber Assist, водители которого помогают пассажирам с посадкой и высадкой, не предполагают платы за ожидание.

В Uber добавили, что включили автоматический возврат сумм за услугу ожидания всем, кто указал свой статус в приложении как пассажир с инвалидностью. По словам сервиса, ранее плата возвращалась пользователям, имеющим ограниченные возможности, если они требовали возмещения суммы.