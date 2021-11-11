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Роскомнадзор пригрозил оштрафовать онлайн-кинотеатр Megogo за мат в фильме «Никто не знает про секс»

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:16

Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении из‑за мата и сцен секса в фильме «Никто не знает про секс», размещенном на видеосервисе Megogo. Об этом сообщили «Ведомости».

Регулятор потребовал изменить маркировку ленты с 16+ на 18+, а также удалить обнаруженные нарушения. Гендиректор Megogo Виктор Чеканов отметил, что при маркировке картины платформа ориентировалась на данные прокатного удостоверения.

В 2006 году комедия Алексея Гордеева вышла в кинотеатрах с маркировкой 16+. Тем не менее, Megogo согласились с требованиями Роскомнадзора. Теперь фильм ориентирован только на совершеннолетних зрителей, а нецензурная лексика в ленте «запикана».

«Какие требования мы не исполнили — пока не совсем ясно», — добавил Чеканов. По информации издания, видеосервису по-прежнему грозит штраф от 200 до 400 тыс. рублей, если за нарушения привлекут главу компании, и от 600 тыс. до 1 млн рублей, если санкции применят к юрлицу.

Подобные штрафы, как сообщило СМИ, могут получить и другие стриминговые платформы, в том числе Ivi, Start и Kion. К каким картинам из их каталогов возникли претензии у регулятора, неизвестно.

«Netflix пока не внесен в реестр аудиовизуальных сервисов, и на него требования регулятора распространяться не могут. Хотя на этом сервисе присутствует много контента, в том числе с подростковым сексом», — отметил топ-менеджер одного из видеосервисов.

По его мнению, такая ситуация ставит российские и зарубежные площадки в неравные условия. Кроме того, ограничения для онлайн-кинотеатров повысят интерес зрителей к пиратским ресурсам, где контент можно посмотреть без цензуры, добавил он.

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