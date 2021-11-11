«Мы не сестры, мы не друзья»: HBO Max показал трейлер продолжения ребута «Сплетницы»

Судя по ролику, в новых эпизодах зрители узнают больше о любовных треугольниках героев шоу — сестер Джулиен и Зои и их бойфренда Отто, а также Эмили и ее бисексуальных любовников Макса и Аки. «Сплетница» узнает секреты персонажей и, вероятно, раскроет некоторые из них.

Шесть эпизодов сериала выйдут в ноябре и декабре. Ожидается, что финал сезона появится как раз перед Новым годом. Чтобы подчеркнуть период, в который будут представлены серии, авторы трейлера использовали в качестве саундтрека к нему песню Арианы Гранде «7 Rings».

В этом сингле звучат мотивы классической композиции «My Favorite Things» из мюзикла «Звуки музыки» — популярного рождественского кинофильма 1965 года.

Шоураннером новой «Сплетницы» выступает Джошуа Шварц. Он вместе со Стефани Сэвидж разработал историю, основанную на серии романов Сесили фон Зигесар. В проекте снимаются Тави Гевинсон, Томас Доэрти, Эли Браун, Джордан Александер, Эмили Элин Линд, Эван Мок, Саванна Смит и Зион Морено.

Сериал посвящен жизни богатых подростков из элитного квартала Нью-Йорка — Верхнего Ист-Сайда. Они проводят дни в обычном режиме — выбирают самый стильный лук для похода в школу, веселятся на вечеринках и влюбляются. Но у каждого из них есть свои тайны.

В отличие от оригинальной «Сплетницы», вышедшей в 2007 году, перезапуск уделяет внимание ежедневному использованию соцсетей и разнице поколений подростков. Кроме того, в новом сериале есть возрастное ограничение, которое позволяет создателям использовать мат и снимать постельные сцены.