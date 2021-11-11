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Мошенник добился блокировки аккаунта главы Instagram. Он убедил модераторов, что Адам Моссери умер

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:35

Неизвестный мошенник добился временной блокировки аккаунта главы Instagram Адама Моссери в его же собственной соцсети. Он убедил модераторов, что их начальник скончался. Об этом сообщил Vice.

В течение некоторого времени страница Моссери числилась как мемориальная. Такой статус получают аккаунты, пользователи которых умерли. В Instagram есть функция оповещения о смерти владельцев страниц.

После заявления пользователей Instagram блокирует вход в учетную запись и запрещает вносить изменения в какой‑либо уже загруженный контент. Чтобы сделать это, компания должна получить доказательство кончины — свидетельство о смерти, некролог или новостную статью в СМИ.

Мошеннику под псевдонимом Syenrai удалось обмануть модераторов Instagram с помощью поддельного онлайн-некролога. Соцсеть подтвердила, что блокировка действительно происходила в сентябре, однако отметила, что компания быстро решила проблему.

Тем не менее, Syenrai убежден, что подобным образом можно заблокировать практически любую страницу на платформе. Для этого, по словам мошенника, нужен случайный некролог и пара дней на обработку запроса.

«До тех пор, пока некролог будет свежим (написанным в течение недели), цель будет достигнута. Это работает в 98% случаев. <…> Обычным пользователям, которых «увековечили», в некоторых случаях потребуются дни или, возможно, недели, чтобы восстановиться»», — заявил он.

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