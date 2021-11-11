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Вышел первый тизер фильма «Аббатство Даунтон: Новая эра»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:52

В сети появился первый тизер фильма «Аббатство Даунтон: Новая эра» — второго полнометражного продолжения популярного сериала о жизни британских аристократов и их прислуги в начале XX века. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Focus Features.

Фильм выйдет в кинотеатрах Белфаста уже в ближайшие выходные, 13–14 ноября. А в международном прокате картина появится с 18 марта 2022 года. В ней семейство Кроули вновь соберется вместе — на этот раз чтобы отправиться в путешествие.

В новом фильме Том Брэнстон соберется жениться вновь. Его избранницей станет горничная Люси Смит, с которой Брэнстон познакомился в предыдущем фильме. Помимо Аллена Лича и Таппенс Миддлтон (они сыграли пару), в ленте появятся Лаура Кармайкл и Гарри Хэддон-Пэтон.

Также к своим ролям вернутся и другие актеры из оригинального сериала: Хью Бонневилль, Мишель Докери, Элизабет Макговерн, Пенелопа Уилтон и другие. Можно будет увидеть в картине и новые лица, например, Лору Хэддок, Хью Дэнси, Натали Бай и Доминика Уэста.

Сценарий фильма «Аббатство Даунтон: Новая эра» написал обладатель «Оскара» Джулиан Феллоуз. Режиссером выступил Саймон Кертис («7 дней и ночей с Мэрилин», «Крэнфорд», «Прощай, Кристофер Робин»). Продюсированием проекта занимались Гарет Ним и Лиз Трабридж.

Первая полнометражная картина «Аббатство Даунтон» появилась на экранах осенью 2019 года. Она рассказывала о королевском приеме, который организует семейство Кроули в аббатстве.

Сериал «Аббатство Даунтон» выходил с 2010 по 2015 год на британском телеканале ITV. В шоу о жизни аристократических семей Великобритании начала XX века было шесть сезонов. В них затрагивались важные социальные темы и исторические события.

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