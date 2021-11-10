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В сети появился трейлер второй части мультсериала «Аркейн». Он создан по мотивам League of Legends

Юлия Онодэра
Вчера в 23:37

В сети появился трейлер второй части мультсериала «Аркейн», созданного по мотивам игры League of Legends. Ролик предваряет выход трех новых эпизодов шоу на стрим-сервисе Netflix. Релиз намечен на 13 ноября.

Ранее на платформе уже появились пилотные три серии. Они быстро взлетели на вершину чартов в 38 странах, в том числе и в России. «Аркейн» сумел прервать лидерство южнокорейского проекта «Игра в кальмара» в мировом чарте Netflix, длившееся 46 дней.

Анимационное шоу рассказывает о становлении двух героев в фантастической вселенной, где сосуществуют утопический край Пилтовер и пугающий подземный Заун. Судя по трейлеру, в новых эпизодах нижний город окажется близок к тому, чтобы выйти из‑под контроля.

На сегодняшний день «Аркейн» уверенно держится на второй позиции в мировом чарте Netflix. Первенство себе вернул сериал «Игра в кальмара». Но в некоторых странах, например, в Чили, Вьетнаме, Греции, России и большинстве стран Восточной Европы «Аркейн» остается лидером.

На Netflix мультсериал можно посмотреть полностью на русском языке. Он выпущен студией Fortiche Productions и Riot Games. В его создании участвовали Паскаль Шаррю, Жером Комбе, Арно Делор, Эш Брэннон и Дени Гриндс.

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