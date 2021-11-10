Непривитых жителей Петербурга старше 60 лет отстранят от работы и не пустят в кафе и рестораны

Компании и организации смогут отстранять от работы жителей Петербурга старше 60 лет, если они не сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Отстранение от работы разрешено без сохранения заработной платы «до окончания периода санитарно-эпидемиологического неблагополучия». Если непривитого сотрудника старше 60 лет не отстранят, работодателю грозит административная ответственность. Новые правила не распространяются на тех, кто имеет противопоказания к вакцинации.

Роспотребнадзор уточняет, что для непривитых петербуржцев старше 60 будет ограничен доступ к бытовым и «иным» услугам, а также к посещению общепита.

9 ноября власти Петербурга обязали вакцинироваться всех людей старше 60 лет, граждан с хроническими заболеваниями, а также проходящих практику студентов. Кроме того, привиться должны будут все сотрудники транспортных и строительных компаний, промышленных производств, портов и аэропортов. Согласно постановлению, первый компонент прививки эти категории петербуржцев должны получить до 15 декабря, а второй — до 15 января.