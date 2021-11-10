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Google проиграл крупное дело против Евросоюза — оно создает прецедент для других ИТ-гигантов

Денис Ламехов
Сегодня в 20:31

Google проиграл апелляцию по делу о нарушении антимонопольного законодательства в Евросоюзе и будет обязан выплатить штраф в 2,4 млрд евро. Об этом сообщает The Verge

Штраф был наложен на компанию еще в 2017 году. Тогда Еврокомиссия установила, что Google давал преимущество в результатах поиска собственному сервису онлайн-покупок. Суд постановил, что это происходило даже когда предложения конкурирующих платформ оказывались более релевантными поисковому запросу.

The Verge делает акцент не на сумме штрафа, а на том, что судебное решение создает прецедент для других крупных ИТ-сервисов и для самого Google. Издание пишет, что по законодательству ЕС не сам факт предоставления себе преференций является правонарушением, но его возможные последствия — в данном случае это понижение в выдаче товаров других игроков. Суд установил, что в этом ключе действия поисковика нанесли урон свободной конкуренции.

«Сегодняшнее решение дает Европейской комиссии необходимый арсенал для ужесточения контроля за тем, что Google делает в других сферах. Например, на рынке онлайн-рекламы, в магазинах приложений, видеосервисах», — заявил один из опрошенных изданием экспертов, юрист, советник Еврокомиссии Томас Винье.

8 ноября в Европейском парламенте состоялись слушания с участием бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген. Они были посвящены новому закону о социальных сетях и цифровых сервисах. «Афиша Daily» рассказала, как европейские власти хотят сделать глобальные ИТ-компании подотчетными.

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