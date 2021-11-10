В Москве ограничили максимальную скорость движения на Бульварном кольце до 50 км/ч

В Москве на Бульварном кольце, Остоженке, Цветном бульваре, Маросейке и прилегающих улицах снизили максимальную разрешенную скорость автомобилей до 50 км/ч. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта.

Власти надеются, что эта мера поможет обеспечить большую безопасность для 130 тыс. пешеходов, которые ежедневно проходят по Бульварному кольцу. Ранее разрешенная скорость для машин на этой территории достигала 60 км/ч.

Однако, по словам Дептранса, днем в центре города средняя скорость не превышала 30–40 км/ч. В ведомстве заверили, что снижение максимальной скорости не приведет к пробкам — на их появление чаще влияют ДТП.

«Низкая скорость не только спасает жизни, но и имеет преимущества: меньше шума и выхлопов от авто и меньше стресса у жителей», — отметили в департаменте.