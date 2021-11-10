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«Художественный» проведет кинофестиваль к Дню рождения кинотеатра

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:47

Кинотеатр «Художественный» проведет фестиваль, приуроченный к его Дню рождения. 112-ую годовщину со дня открытия отметят 11 ноября. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы события.

Смотр пройдет с 17 по 24 ноября, в его программу войдут 11 картин. Среди них будут новейшие кинематографические сенсации, такие как «Французский вестник» Уэса Андерсона и «Событие» Одри Диван, а также шедевры прошлых лет.

Запланированы показы «Острова Бергмана» Мии Хансен-Лев, «Утраченных иллюзий» Ксавье Джанноли, «Купе № 6» Юхо Куосманена, «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути. Также состоится премьера ленты Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал».

В «Художественном можно будет посмотреть экспериментальный документальный фильм Вальтера Руттмана «Берлин — симфония большого города» 1927 года и картину Джузеппе Торнаторе «Новый кинотеатр «Парадизо»» 1988 года.

Кроме того, в рамках фестиваля проведут спецпоказ проекта «Художественный. 1909», состоящего из хроники, игровых и видовых фильмов их собраний РГАКФД и Госфильмофонда. А закроется киносмотр сатирической лентой «Официальный конкурс» Мариано Кона и Гастона Дюпра.

«Многие фильмы фестиваля в честь дня рождения «Художественного» — это кино о кино, некоторые посвящены смежным видам искусства (театру, литературе), давно ассимилированным кинематографом. Особое место в программе занимает шедевр Джузеппе Торнаторе «Новый кинотеатр «Парадизо» (1988) — оммаж тем романтическим временам, когда кинотеатры были прибежищем мечтателей и влюбленных»
Стас Тыркин
Программный директор кинотеатра «Художественный»
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