«Художественный» проведет кинофестиваль к Дню рождения кинотеатра

Смотр пройдет с 17 по 24 ноября, в его программу войдут 11 картин. Среди них будут новейшие кинематографические сенсации, такие как «Французский вестник» Уэса Андерсона и «Событие» Одри Диван, а также шедевры прошлых лет.

Кинотеатр «Художественный» проведет фестиваль, приуроченный к его Дню рождения. 112-ую годовщину со дня открытия отметят 11 ноября. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы события.

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Запланированы показы «Острова Бергмана» Мии Хансен-Лев, «Утраченных иллюзий» Ксавье Джанноли, «Купе № 6» Юхо Куосманена, «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути. Также состоится премьера ленты Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал».

В «Художественном можно будет посмотреть экспериментальный документальный фильм Вальтера Руттмана «Берлин — симфония большого города» 1927 года и картину Джузеппе Торнаторе «Новый кинотеатр «Парадизо»» 1988 года.

Кроме того, в рамках фестиваля проведут спецпоказ проекта «Художественный. 1909», состоящего из хроники, игровых и видовых фильмов их собраний РГАКФД и Госфильмофонда. А закроется киносмотр сатирической лентой «Официальный конкурс» Мариано Кона и Гастона Дюпра.