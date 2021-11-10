Авторы шоу про Наливкина открыли сбор средств на адвокатов. Против них заведено уголовное дело

Поводом для возбуждения дела стал ролик , в котором Наливкин пытался разминировать оставленную на остановке сумку с помощью гранатомета. По словам авторов шоу, «сюжет был снят почти два месяца назад в пригороде Уссурийска, вдали от жилых районов», а после съемок группа «привели в порядок остановку».

Создатели ютьюб-канала BARAKuda, куда выкладываются сатирические ролики о вымышленном депутате Виталии Наливкине, объявили сбор средств на оплату адвокатов. Против них завели уголовное дело о хулиганстве, рассказали они в инстаграме.

Контентмейкеры также приложили фото заключения МЧС о том, что «съемочная площадка проверена, все безопасно, ущерба нет». Однако 9 ноября в квартирах актеров шоу прошли обыски, в ходе которых, по их словам, ОМОН изъял всю аппаратуру.

Им выдвинули обвинение в хулиганстве, совершенном с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств, по части 3 статьи 213 УК. Максимальное наказание по ней — лишение свободы до восьми лет.

«Якобы мы, снимая ролик вдали от жилых районов, грубо нарушили общественный порядок и причинили ущерб в размере 32 тысяч рублей», — объяснили суть претензий авторы обращения.

«Разумеется, мы понимаем, что причина, по которой нас хотят объявить преступниками, совсем другая, поскольку мы уже использовали пиротехнику в наших других видео. Мы также понимаем, что решения по нам принимаются далеко не в нашем городе и крае», — написали они и добавили, что не считают преступлением «творчество и создание позитивного настроения».

21 октября суд приговорил к трем месяцам лишения свободы актрису Ларису Кривоносову, которая тоже участвует в создании видео. В МВД заявили, что ранее судимая женщина неоднократно нарушала наложенные на нее административные ограничения.