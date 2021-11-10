Засуха и лесные пожары в снимках победителей премии «Лучший фотограф окружающей среды-2021»

На конференции ООН по изменению климата, которая проходит в шотландском Глазго, объявили победителей конкурса «Лучший фотограф окружающей среды-2021». Его организаторы — институт CIWEM и стриминговая платформа Waterbear. Конкурс проводится уже 14 лет подряд, чтобы поддержать работу ООН в области политики устойчивого развития и защиты окружающей среды.

В этом году жюри отобрало лауреатов из более чем 7000 фотографий, отправленных из 120 стран. Главный приз получил испанский фотограф Антонио Арагон Ренунсио. На его фотографии ребенок спит в своем доме, разрушенном береговой эрозией. Снимок, получивший название «Сыновья усиливающихся приливов», сделан на пляже Афиадениигба в Гане.

Работа Ренунсио показывает, как повышающийся уровень моря вынуждает тысячи людей в Западной Африке покидать собственные дома. За победу Ренунсио получил 10 тыс. фунтов стерлингов (957 тыс. рублей).