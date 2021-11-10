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Засуха и лесные пожары в снимках победителей премии «Лучший фотограф окружающей среды-2021»

Семён Гудошников
Сегодня в 18:03

На конференции ООН по изменению климата, которая проходит в шотландском Глазго, объявили победителей конкурса «Лучший фотограф окружающей среды-2021». Его организаторы — институт CIWEM и стриминговая платформа Waterbear. Конкурс проводится уже 14 лет подряд, чтобы поддержать работу ООН в области политики устойчивого развития и защиты окружающей среды.

В этом году жюри отобрало лауреатов из более чем 7000 фотографий, отправленных из 120 стран. Главный приз получил испанский фотограф Антонио Арагон Ренунсио. На его фотографии ребенок спит в своем доме, разрушенном береговой эрозией. Снимок, получивший название «Сыновья усиливающихся приливов», сделан на пляже Афиадениигба в Гане.

Работа Ренунсио показывает, как повышающийся уровень моря вынуждает тысячи людей в Западной Африке покидать собственные дома. За победу Ренунсио получил 10 тыс. фунтов стерлингов (957 тыс. рублей).

«Сыновья усиливающихся приливов»
«Сыновья усиливающихся приливов»
© Антонио Арагон Ренунсио

«Молодым фотографом года» признан Амаан Али из Индии. На его фотографии мальчик борется с лесным пожаром недалеко от своего дома в пригороде Дели.

«Инферно»
«Инферно»
© Амаан Али

Победителем в номинации «Сопротивление» стал Ашрафул Ислам из Бангладеш. Он запечатлел отару овец, которая ищет траву на земле, растрескавшейся из‑за небывалых засух.

Ашрафул Ислам
Ашрафул Ислам
© "Борьба за выживание"

Награду в категории «Окружающая среда будущего» получил итальянец Мишель Лапини. Фотография сделана на реке Панаро в Италии. Дом на ней оказался затоплен из‑за проливных дождей и таяния снегов в соседней долине.

«Наводнение»
«Наводнение»
© Мишель Лапини

Постановочная фотография кенийца Кевина Очиенг Оньянго взяла приз в номинации «Природа в действии». Работа, на которой мальчик вдыхает кислород из растения во время песчаной бури, призвана показать роль окружающей среды в жизни человека.

«Последний вдох»
«Последний вдох»
© Кевин Очиенг Оньянго

На фотографии, признанной лучшей в категории «Экологичные города», — реактор биофотосинтеза исландской компании Algalif, установленный в Рейкьявике. Устройство создает с помощью чистой геотермальной энергии астаксантин — природное органическое вещество, необходимое для жизнедеятельности человека.

«Реактор биофотосинтеза»
«Реактор биофотосинтеза»
© Симоне Трамонте

Награду в номинации «Вода и безопасность» получил индийский фотограф Сандипани Чаттопадхай. Он запечатлел цветение водорослей на реке Дармовар, вызванное засухой из‑за сократившихся сезонов муссонов. Растения препятствуют проникновению света и затрудняют поглощение кислорода живыми организмами, что отрицательно сказывается как на окружающей среде, так и на здоровье человека.

«Зеленый барьер»
«Зеленый барьер»
© Сандипани Чаттопадхай

А вот несколько завораживающих фотографий, которые не получили наград, но вошли в финальный шорт-лист.

«Просушка ароматических палочек»

© Азим Хан Ронни, Вьетнам
1 из 7

«Загрязненная река Буриганга»

© Азим Хан Ронни, Бангладеш
2 из 7

«Детеныш на крючке»

© Селия Куджала, Мексика
7 из 7
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