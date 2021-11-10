Голикова заявила о снижении темпов заболеваемости COVID-19 по итогам нерабочих дней

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что за период нерабочих дней еженедельный темп роста заболеваемости снизился на 2,1%. Об этом сообщает «Коммерсант».

Голикова отметила, что сокращение темпов наблюдается на протяжении последних трех недель. Однако она добавила, что тревогу вызывают показатели смертности от коронавируса. «Мы видим, что ежедневно из жизни, к сожалению, уходят чуть более 1000 наших граждан. Но анализ, который мы проводим, свидетельствует о том, что это, как правило, граждане, которые старше 60 лет, граждане, которые страдают хроническими заболеваниями, и невакцинированные», — заявила вице-премьер.

Как и прежде, 30% заболеваемости приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, сообщила Голикова. В Хабаровском крае, Омской и Самарской областях рост заболеваемости превышает средние показатели по стране.

Говоря о ситуации с вакцинацией, она заявила, что для достижения показателя в 80% привиться должны все россияне без медотвода. По ее словам, для этого государству «нужно уже сейчас привить порядка 22 млн человек, а ревакцинировать еще порядка 9 млн».

В России за прошедшие сутки выявили 38 058 новых случаев COVID-19. За 24 часа умерли 1239 заболевших — это максимум с начала пандемии.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 250,1 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (46,1 млн), на втором — Индия (34,3 млн), на третьем — Бразилия (21,8 млн), на четвертом — Великобритания (9,3 млн).