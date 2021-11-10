Строительство станции метро «Туристская» в Петербурге планируют начать в 2022 году

Строительство станции метро «Туристская» в Приморском районе Петербурга планируют начать в 2022 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании «Метрострой Северной столицы» (МССС).

Сейчас в МССС разрабатывают разрешительную документацию и готовят необходимое оборудование. На портале госзакупок размещен конкурс на доставку в Петербург из Подмосковья проходческого щита «Надежда». «Ожидается, что его доставят в марте 2022-го», — заявили в компании. В новой схеме развития метрополитена срок ввода станции намечен на 2025 год.

В 2019 году сообщалось, что проектируемая станция метро «Туристская» сменит название на «Богатырскую».

Всего до 2032 года в Петербурге планируют построить 12 станций. Среди них — «Театральная», «Горный институт», «Кудрово» (Лахтинско-Правобережная линия), «Казаковская» или «Юго-Западная», «Путиловская», «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная» (Красносельско-Калининская линия), «Туристская» или «Богатырская», «Планерная» (Невско-Василеостровская линия), «Шуваловский проспект» (Фрунзенско-Приморская линия).