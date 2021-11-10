перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Художественный» проведет кинофестиваль к Дню рождения кинотеатра 17:47
Авторы шоу про Наливкина открыли сбор средств на адвокатов. Против них заведено уголовное дело 17:29
Прекращено уголовное дело против программиста, передавшего Gulagu.net видео пыток в колонии 17:22
Голикова заявила о снижении темпов заболеваемости COVID-19 по итогам нерабочих дней 17:12
«Нормы морали никогда не предавали»: полицейские из Красноярска и Омска выпустили рэп-клип 17:05
Премьеру фильма «Ампир V» перенесли на 2022 год 17:00
Эксперты по недвижимости оценили дом семьи Симпсонов в полмиллиона долларов 16:31
Строительство станции метро «Туристская» в Петербурге планируют начать в 2022 году 16:21
Предновогодняя вечеринка «ВЭУ» пройдет в Культурном центре ЗИЛ 15:55
В репертуаре «Современника» появится опера «Птица Феликс» 15:28
ВОЗ: заболеваемость COVID-19 снижается везде, кроме Европы, включая Россию 15:16
Beach House поделили новый альбом на четыре главы. Первая уже вышла, а последнюю выпустят в феврале 15:11
В Саратовской области уволили 18 сотрудников УФСИН после публикации Gulagu.net видео с пытками 14:55
Отличная игра, но неровный сюжет и затянутый хронометраж: первые отзывы критиков на «Дом Gucci» 14:37
Россияне составили собирательный образ полицейского. Это опрятный, дружелюбный и порядочный человек 14:17
Евросоюз хочет регулировать социальные сети. Вот его план действий 14:16
XPS/Unsplash
Пользователи соцсетей собрали деньги на ноутбук для пенсионера. Он хочет освоить новую профессию 14:04
Покрас Лампас создал NFT-портрет телеведущей Тины Канделаки 13:36
Sony удалила рекламу с Трэвисом Скоттом, а Fortnite убрала именную «эмоцию» рэпера 12:49
IKEA не будет повышать цены на товары в России 12:35
Отключить рекламу

Строительство станции метро «Туристская» в Петербурге планируют начать в 2022 году

Денис Ламехов
Сегодня в 16:21

Строительство станции метро «Туристская» в Приморском районе Петербурга планируют начать в 2022 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании «Метрострой Северной столицы» (МССС).

Сейчас в МССС разрабатывают разрешительную документацию и готовят необходимое оборудование. На портале госзакупок размещен конкурс на доставку в Петербург из Подмосковья проходческого щита «Надежда». «Ожидается, что его доставят в марте 2022-го», — заявили в компании. В новой схеме развития метрополитена срок ввода станции намечен на 2025 год.

В 2019 году сообщалось, что проектируемая станция метро «Туристская» сменит название на «Богатырскую».

Всего до 2032 года в Петербурге планируют построить 12 станций. Среди них — «Театральная», «Горный институт», «Кудрово» (Лахтинско-Правобережная линия), «Казаковская» или «Юго-Западная», «Путиловская», «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная» (Красносельско-Калининская линия), «Туристская» или «Богатырская», «Планерная» (Невско-Василеостровская линия), «Шуваловский проспект» (Фрунзенско-Приморская линия).

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
боевик
Не время умирать
Новая агентка 007 научит Бонда жить в эпоху MeToo
мюзикл
Шахматы
мультфильм
Кощей. Начало
Анимационная деконструкция образа знаменитого русского злодея

Другие материалы по темам

Теги
РБК
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить