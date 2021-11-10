«Нормы морали никогда не предавали»: полицейские из Красноярска и Омска выпустили рэп-клип

Полицейские из Красноярска записали рэп-трек совместно с Омской академией МВД к своему профессиональному празднику. Они также выпустили клип на него.
Слова песни «Полиция» написали представители Омской академии МВД Инна Гошт и Павел Барлебен. Последний также выступил и в роли исполнителя.
В клипе — кадры с сотрудниками правоохранительных органов и их семьями.
«Мы открываем клип лицами полиции — теми людьми, чья искренняя и самоотверженная работа „на первый взгляд как будто не видна“, но именно благодаря им вершится дело правопорядка», — сказано под видео.
Авторы отмечают, что трек «Полиция» можно будет послушать на всех платформах 18 ноября.
День сотрудника органов внутренних дел России отмечается ежегодно 10 ноября с 1962 года. Накануне россияне составили собирательный образ полицейского. Это опрятный, храбрый, вежливый, сильный и крепкий, а также дружелюбный, грамотный, порядочный и работящий человек.