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«Нормы морали никогда не предавали»: полицейские из Красноярска и Омска выпустили рэп-клип

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:05

Полицейские из Красноярска записали рэп-трек совместно с Омской академией МВД к своему профессиональному празднику. Они также выпустили клип на него.

Слова песни «Полиция» написали представители Омской академии МВД Инна Гошт и Павел Барлебен. Последний также выступил и в роли исполнителя.

«Звонок словно гром. Крик будто молния. Тревога, беда за окном. Без звука мелодия. Нет ночи, нет дня. Есть правда, есть вера. Надежда видна. Не ради карьеры. Ни медали, ни ордена — награда одна. Жизнь спасена. Растворяется ночь в красно-синих цветах, на бессонном посту во всех городах беспощадную тьму заводит судьба. Полицейская служба такая одна»
Текст песни

В клипе — кадры с сотрудниками правоохранительных органов и их семьями.

«Мы открываем клип лицами полиции — теми людьми, чья искренняя и самоотверженная работа „на первый взгляд как будто не видна“, но именно благодаря им вершится дело правопорядка», — сказано под видео.

«Наши коллеги из Омска взяли на себя энергичный искренний вокал и динамичную музыку, а мы постарались в видеоряде передать энергию, которая объединяет полицейских из самых разных служб и подразделений»
ГУ МВД России по Красноярскому краю

Авторы отмечают, что трек «Полиция» можно будет послушать на всех платформах 18 ноября.

День сотрудника органов внутренних дел России отмечается ежегодно 10 ноября с 1962 года. Накануне россияне составили собирательный образ полицейского. Это опрятный, храбрый, вежливый, сильный и крепкий, а также дружелюбный, грамотный, порядочный и работящий человек.

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