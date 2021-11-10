«Нормы морали никогда не предавали»: полицейские из Красноярска и Омска выпустили рэп-клип

Полицейские из Красноярска записали рэп-трек совместно с Омской академией МВД к своему профессиональному празднику. Они также выпустили клип на него.

Слова песни «Полиция» написали представители Омской академии МВД Инна Гошт и Павел Барлебен. Последний также выступил и в роли исполнителя.