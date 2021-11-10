Россияне составили собирательный образ полицейского. Это опрятный, дружелюбный и порядочный человек

В честь Дня полиции ВЦИОМ попросил россиян составить образ типичного полицейского. В их представлении он «скорее положительный», следует из результатов опроса.

Это опрятный, храбрый, вежливый, сильный и крепкий, а также дружелюбный, грамотный, порядочный и работящий человек. При составлении образа респондентам предлагали выбрать из нескольких пар противоположных по значению характеристик.

По данным государственной службы социологии, во время пандемии уровень доверия россиян к полиции вырос. 57% опрошенных заявили, что доверяют сотрудникам полиции своего региона, 35% — не доверяют. Меньше всего доверия — к сотрудникам ДПС, подразделениям по борьбе с наркотиками и миграционным службам МВД.

Более трети россиян (37%) хорошо оценивают работу полиции в своем регионе, средние оценки дали 42% опрошенных, а 13% — плохие. Еще 8% не смогли ответить.

Опрос провели методом телефонного интервью, в нем поучаствовали 1600 совершеннолетних россиян.