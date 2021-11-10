Пользователи соцсетей собрали деньги на ноутбук для пенсионера. Он хочет освоить новую профессию

Пользователи социальных сетей за два дня собрали 48 тыс. рублей на ноутбук 60-летнему пенсионеру Михаилу Александровичу из села в Краснодарском крае. Об этом пишут «Такие дела».

Он отправил письмо на почту фонда «Нужна помощь». Пенсионер пожаловался, что не может устроиться на работу из‑за возраста, поэтому он начал откладывать на ноутбук, чтобы научиться зарабатывать деньги.

За 2,5 года пенсионер накопил всего 20 тысяч рублей, а этого на покупку техники не хватало. Михаил Александрович вместе с женой получает по 10 тыс. рублей пенсии в месяц, дети не помогают.