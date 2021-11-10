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Пользователи соцсетей собрали деньги на ноутбук для пенсионера. Он хочет освоить новую профессию

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:04

Пользователи социальных сетей за два дня собрали 48 тыс. рублей на ноутбук 60-летнему пенсионеру Михаилу Александровичу из села в Краснодарском крае. Об этом пишут «Такие дела».

Он отправил письмо на почту фонда «Нужна помощь». Пенсионер пожаловался, что не может устроиться на работу из‑за возраста, поэтому он начал откладывать на ноутбук, чтобы научиться зарабатывать деньги.

За 2,5 года пенсионер накопил всего 20 тысяч рублей, а этого на покупку техники не хватало. Михаил Александрович вместе с женой получает по 10 тыс. рублей пенсии в месяц, дети не помогают.

«Михаил Александрович рассказал, что во время отопительного сезона вообще не может откладывать, потому что большая часть пенсии уходит на обогрев дома. Я очень прониклась этой историей и рассказала о ней своей аудитории. Это очень отзывчивые люди, которые мне доверяют».
Евгения Волункова
Автор «Таких дел»

Фонду не удалось помочь пенсионеру, поэтому за дело решила взяться автор «Таких дел» Евгения Волункова. 25 октября она объявила о сборе средств на покупку ноутбука, а уже 27 октября сумма, которую перечисли пользователи, составила 48 тыс. рублей.

«Когда сумма собралась, я позвонила Михаилу Александровичу, чтобы узнать адрес, но он весь день не брал трубку. Потом я перезвонила с другого номера, он взял трубку, но разговаривал очень настороженно. Оказалось, что кто‑то ему сказал, что не бывает так, чтобы посторонний человек просто захотел помочь, поэтому, наверное, это мошенник. Я объяснила, что мне от него ничего не нужно, кроме адреса. После этого я купила ноутбук и отправила по почте. Михаил Александрович мне потом сказал, что не может поверить в случившееся».
Евгения Волункова
Автор «Таких дел»

После покупки ноутбука у Волунковой осталось 7000 рублей, которые она планирует перевести на банковскую карту Михаилу Александровичу.

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