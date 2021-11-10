Покрас Лампас создал NFT-портрет телеведущей Тины Канделаки

Команда художников во главе с Покрасом Лампасом в честь дня рождения Тины Канделаки подарила телеведущей ее NFT-портрет. Об этом сообщает телеканал RTVI, где работает именинница.

Над портретом также работали художники Melnukoff (Дмитрий Мельников), Tashismind (Дарья Кочнева) и Олег Белобров. Канделаки изображена в интерьере студии программы «Специальный гость», в которой ведущая берет интервью у российских и зарубежных политиков и общественных деятелей.