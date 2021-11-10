Покрас Лампас создал NFT-портрет телеведущей Тины Канделаки

Команда художников во главе с Покрасом Лампасом в честь дня рождения Тины Канделаки подарила телеведущей ее NFT-портрет. Об этом сообщает телеканал RTVI, где работает именинница.
Над портретом также работали художники Melnukoff (Дмитрий Мельников), Tashismind (Дарья Кочнева) и Олег Белобров. Канделаки изображена в интерьере студии программы «Специальный гость», в которой ведущая берет интервью у российских и зарубежных политиков и общественных деятелей.
По словам генерального продюсера RTVI Сергея Шнурова, портрет будет реализован на бирже цифрового современного искусства как NFT-объект, а его владелицей станет сама Канделаки.
Оценить стоимость NFT-портрета пока что сложно. В марте Лампас продал на криптоаукционе фотографию своей работы «Transition» на Чиркейской ГЭС за 2,1 млн рублей, а в августе он выручил 2,46 млн рублей за «Десятый пункт манифеста каллиграфутуризма» в виде NFT.
Последняя продажа Лампаса состоялась в конце октября. Художник создал NFT-утку в блокчейн-игре Waves Ducks, назвал своего персонажа Luck & Wisdom и продал за 3,85 млн рублей.