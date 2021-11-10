Apple разрешила покупать приложения и подписки через карту «Мир»

Чтобы совершать покупки «Миром», нужно зайти в настройки учетной записи Apple ID, затем перейти в раздел «Оплата и доставка» и добавить карту. Теперь с помощью нее можно покупать подписку на Apple Music и Apple TV, приложения в App Store и другие сервисы.

Apple добавила возможность использовать карту национальной платежной системы «Мир» для покупки приложений и оплаты подписок. На это обратил внимание РБК.

Ранее владельцам техники Apple были доступны только карты Visa, MasterCard и American Express.

В конце июля «Сбербанк», ВТБ, «Тинькофф-банк», «Почта Банк», «Центр-инвест», «Промсвязьбанк», «Россельхозбанк» и «Примсоцбанк» подключили «Мир» своих клиентов к мобильному кошельку Apple Pay.

Карты «Мир» создали в 2014 году для обслуживания банковских платежей в России, после того как Visa и Masterсard перестали принимать карты банков, попавших под санкции из‑за Крыма.

Платежная система не поддерживала Google Pay и Apple Pay, поэтому в 2018 году национальная система платежных карт (НСПК) разработала собственное приложение Mir Pay, которое не работало на устройствах Apple.