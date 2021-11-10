TikTok и факультет журналистики МГУ запустили кампанию о медиаграмотности

TikTok совместно с факультетом журналистики МГУ запустили кампанию, посвященную медиаграмотности, под названием #ЛайкайНоПроверяй. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы.

«Ее цель — рассказать пользователям платформы об основах медиаграмотности: о том, зачем критически оценивать информацию в интернете и как не копировать сомнительный контент», — сказано в сообщении.

В рамках проекта TikTok-блогеры записали серию познавательных роликов о том, как проверять источники сообщений, достоверность изображений и отличать факты от мнений.

«Современная молодежь очень продвинута технологически, но она не всегда может осмыслить актуальные тренды, редко ориентируется в источниках информации, которые существуют в социальных сетях. Поэтому важно, чтобы современные медиа обучали свою аудиторию эффективному взаимодействию с контентом», — рассказала декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова.

По ее словам, TikTok — популярная молодежная площадка, с правилами и особенностями которой необходимо ознакомиться, чтобы «безопасно и осознанно потреблять и создавать контент».