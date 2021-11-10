Браслеты Марии Антуанетты продали на аукционе Christie’s за 8,2 млн долларов

Два бриллиантовых браслета французской королевы Марии Антуанетты продали на аукционе Christie’s за 7,459 млн швейцарских франков (около 8,2 млн долларов). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на аукционный дом.

Итоговая цена превысила ожидания: организаторы торгов рассчитывали выручить за драгоценности от 2 до 4 млн франков. Кто стал покупателем лота, не сообщается.