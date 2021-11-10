Браслеты Марии Антуанетты продали на аукционе Christie’s за 8,2 млн долларов

Два бриллиантовых браслета французской королевы Марии Антуанетты продали на аукционе Christie’s за 7,459 млн швейцарских франков (около 8,2 млн долларов). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на аукционный дом.
Итоговая цена превысила ожидания: организаторы торгов рассчитывали выручить за драгоценности от 2 до 4 млн франков. Кто стал покупателем лота, не сообщается.
Браслеты созданы специально для королевы ювелиром Шарлем Огюстом Боэмером в 1776 году. На тот момент они стоили 250 тыс. ливров. Каждый браслет украшен тремя рядами бриллиантов размером от одного до четырех карат.
Интересной особенностью браслетов является то, что их можно соединить между собой в единое колье. Общий вес бриллиантов в таком колье будет составлять от 140 до 150 карат.